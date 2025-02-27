Ayı Kardeşler: Kahramanlar Takımı

Hegi Shao ile Lin Yongchang’ın yönettiği ve Bingjun Zhang, Wei Zhang, Xiao Tan, Yingying Miu, Chenlu Jia, Jixuan Nie, Tianhao Wang ile Ming Zhang’in seslendirdiği animasyon film Ayı Kardeşler: Kahraman Takımı (Xiong Chu Mo: Ban Wo Xiong Xin – Bonnie Bears: Guardian Code), 14 Mart 2025’de ????? dağıtımıyla WediaCorp tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sıradan bir orman gecesinde, çocuklarına düşkün bir anne ayı, çıkan bir yangın sırasında ortadan kaybolur. Aradan geçen yılların ardından ağaç kesici Vick, Briar ve Bramble’ı Robot Araştırma Enstitüsü’ne ziyarete götürür. Üçlü oradayken, Briar ve Bramble annesiyle ilgili bir ipucuna rastlar. Buldukları ipucunun peşine düşen Briar ve Bramble, annelerinin kaybolmasıyla ilgili gerçeklere adım adım yaklaşırlar.