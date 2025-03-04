Bağımsız Hikâyeler: 08 Mart Seçkisi

Beyoğlu Atlas 1948 Sineması ve Institut Français Türkiye, 08 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak için çok özel bir program hazırladılar. 05 – 09 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek programda, Alice Guy’in uzun ve kısa metraj filmlerinden oluşan bir seçki de sinemaseverler ile buluşacak. Sinemanın öncülerinden olan Alice Guy, Dünya’nin ilk kadın yönetmeni olarak da tanınıyor. Etkinlikte ayrıca sinemamızın geçen yılın bol ödüllü filmi Mukadderat, önceki yıllardan Kar ve Ayı ile Zuhal adlı filmleri de sinemaseverlere sunulacak. Etkinliğin son gününde ise Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Atölyesi yapılacak.