Üç Harfliler: Fal Filminden Fragman Yayınlandı

Yapımını TME Films ve Muhteşem Film’in üstlendiği, senaryosu ve yönetmenliği Mert Uzunmehmet’e ait olan 28 Mart 2025 Cuma günü gösterime girecek olan Üç Harfliler: Fal filminin fragmanı internet ortamında yayına verildi. Korku ve gerilim tutkunlarının merakla beklediği, falcı Müzeyyen’in gerçek hikâyesinden uyarlanan Üç Harfliler: Fal, sinema salonlarında tüyler ürpertici bir atmosfer yaşatacak. Seyircileri en derin korkularıyla yüzleştirmeye hazırlanan filmin kadrosunda Alara Eriç, Ecem Ustaoğlu, Nisa Arslan, Nazan Beyazıt, Adem Tosun, Reyhan İlhan, Oğuzhan Mengubeti, Hicran Çalı, Önem Pişkin, Yaren Bozkuş yer alıyor.

Basın Bülteni

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