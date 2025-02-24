Mert Uzunmehmet’in yönettiği ve Alara Eriç, Ecem Ustaoğlu, Nisa Arslan ile Nazan Beyazıt’ın oynadığı Üç Harfliler: Fal, 28 Mart 2025’de TME Films dağıtımıyla TME Films – Muhteşem Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Üniversiteyi bitirdikten sonra taşradaki aile evine dönen İrem, karanlık sırlarla yüzleşmeye hiç de hazır değildir. Bu ev, yalnızca yatalak annesi, içine kapanık babası ve birlikte büyüdüğü kuzenleri Nida ile Esma’yı değil, aynı zamanda gömülü acıları ve suskunlukla beslenen eski korkuları da barındırmaktadır. İrem’in dönüş gecesi, anneannesi Mukaddes’in aniden vefat etmesiyle evde açıklanması zor tuhaflıklar, şaşırtıcı olaylar baş gösterir.

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