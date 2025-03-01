Şeyh Galib’in Başyapıtı Hüsn-ü Aşk, Çizgi Romana Uyarlandı

Ketebe Yayınları edebiyat sahnesindeki özgün eserlerine bir yenisini daha ekledi. Yayınevi, Şeyh Galib’in Hüsn-ü Aşk adlı eserini Kaderin Kalemi başlığıyla çizgi roman evrenine taşıdı. 28 Şubat 2025 Cuma günü Türkiye Tasarım Vakfı’nda, Proje Editörü Güray Süngü’nün moderatörlüğünde, metni günümüze uyarlayan Nazar Karacan ve Görsel Sanat Yönetmeni Emre Karacan ile zamansız bir hikâyenin, hayal gücüyle buluştuğu özel bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Katılımcılar, Şeyh Galib’in Hüsn-ü Aşk’ından Kaderin Kalemi çizgi romanının perde arkasını keşfetme fırsatı buldular. Ketebe Yayınları, bu zamansız eseri çizgi roman formatında Şubat ayında yayınladı.