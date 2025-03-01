İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali’nin Lansmanı Yapıldı

Sporun büyüleyici anlatım gücünü beyazperdeye taşıyan İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali, bu yıl ilk kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Belgesel sinemacı Gökçe Kaan Demirkıran’ın direktörlüğünde 20 – 23 Mart 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek festivalin detayları, önceki akşam Hope Alkazar’da düzenlenen tanıtım etkinliği ile paylaşıldı, ilk yıl teması “Kan, Ter, Gözyaşı” olarak belirlendi. Demirkıran, ilk yıl olmasına rağmen iyi bir katılımla 24 ülkeden 95 film başvurusu aldıklarını söylerken, 9 kısa film ve 11 belgesel filmin yarışma finalistleri olarak seçildiğini belirtti. Festival boyunca yaklaşık 60 film izleyiciyle buluşacak.

Basın Bülteni

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