Yönetmenliğini Hatice Aşkın’ın yaptığı Adresi Olmayan Ev’in yeni durağı Danimarka oldu. Festivallerde büyük ilgi gören film Kopenhag Türk Film Günleri’nde açılış filmi oldu. 27 Şubat’ta yapılacak Danimarka prömiyeri film ekibinin katılımıyla gerçekleşecek. Avrupa’nın en prestijli fonu Eurimages desteğini kazanan filmde açgözlülük, kibir, şehvet, öfke, kıskançlık, tembellik, savurganlık, ihanet ve şiddet suçlarından birini işleyenler unutma yasasıyla yargılanır. Suçu kişilerin ölümüyle birlikte tüm eşyaları toplanarak mülkiyetlerine el konuluyor. Suçluların kişisel eşyaları ile cesetleri öğütme fabrikasında öğütülerek izleri hayattan tamamen siliniyor.

Basın Bülteni

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