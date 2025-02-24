Haberler

Uluslararası Urla Gastronomi ve Film Festivali Kapsamında Açık Perde’de Özel Seçkiler İzleyicilerle Buluşuyor

Yorum yapın

“Sofradan Beyazperdeye: Yemek ve Sinemanın Buluşma Noktası” temasıyla bu sene ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali kapsamında bağımsız sinemacıların kendi filmlerini sergileyebileceği bir sergi ve gösterim etkinliği olan Açık Perde Etkinliği düzenlenecek. Açık Perde Etkinliği kapsamında 3 gün boyunca sürecek etkinliğe katılım sağlayacak filmlerin gösterimi yapılacak. Festivale katılacak gastronomi ve sinema dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte ziyaretçiler sunulan filmleri izleme fırsatı bulacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir