Fransız Kültür Merkezi’nde Sinema & Söyleşi – Yurt

Fransız Kültür Merkezi’nin Sinema & Söyleşi serisi 2024 İstanbul Film Festivali Altın Lale ödüllü Yurt filmi ile devam ediyor. 26 Şubat Çarşamba günü saat 19:00’da Institut Français sinema salonunda yapılacak gösterimin ardından filmin yönetmeni Nehir Tuna ve görüntü yönetmeni Florent Herry ile söyleşi gerçekleştirilecek. Filmin konusu şöyle: 14 yaşındaki Ahmet, kendisini İslam’a adayan babasının baskıları sonucu erkeklerin kaldığı dini bir yurda yerleştirilir. Sıcak aile ortamından koparılıp, bambaşka bir dünyaya adım atan ve büyük bir çaresizlik yaşayan Ahmet’in sığındığı liman, yurdun kıdemli öğrencisi olan Hakan’ın yanı olur.