Uluslararası Mitoloji Film Festivali’nden Oyun Sektörüne Yeni Bir Adım

Mitolojinin sınırsız dünyası, bu yıl sinema perdesinin ötesine geçerek dijital oyun evrenine taşınıyor. III. Uluslararası Mitoloji Film Festivali, mitolojinin zamansız anlatılarını yeni nesil ile buluşturacak bir yeniliğe imza atıyor ve ilk kez bir Dijital Oyun Yarışması düzenliyor. Yarışma kapsamında oyun geliştiricileri, Anadolu’nun kadim efsanelerini modern teknolojilerle birleştirerek, bölgenin zengin kültürel mirasını dijital ortamda yeniden canlandıracak. Festival, daha önce film senaryolarına Anadolu mitolojisini taşıyan projelere destek verdiği gibi, bu yıl da dijital oyunlar için aynı desteği sunarak mitolojinin yeni nesillere aktarılmasını sağlayacak.

Basın Bülteni

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Rahmi Aydemir (LUGAL Games Kurucusu)

– Gülşah Elikbank (Festival Direktörü)



Rahmi Aydemir (LUGAL Games Kurucusu)

– Gülşah Elikbank (Festival Direktörü)



Basın Toplantısından



Basın Toplantısından

