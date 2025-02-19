Türk Sinemasının Yeni İkilisi

Türk sinemasının yeni ikilisi olmaya adan Kıvanç Baran Arslan ve Kadir Polatçı’nın başrollerini paylaştığı Olay Para 11 Nisan’dan itibaren izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmi aynı zamanda oyuncusu da olan Kıvanç Baran Arslan yönetti. İzleyicilerin uzun süredir beklediği, kaliteli komedi özlemini giderecek olan filmde Dinçer, film yapımcısı olarak ve Koray da ticaret adamı olarak iyice dibe batmışlardır. Çaresizlik içinde, boşaltmak zorunda oldukları ofislerinde iyice dertlenen ikiliden Dinçer’in hesabına 5 milyon TL gelince, birden şoke olurlar. Paranın hesaplarına yanlışlıkla geldiğini anlayan ikili için, hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Basın Bülteni

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