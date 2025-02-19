Elit Andaç Çam, 75. Berlin Film Festivali’nde İlgi Odağı Oldu

Başarılı oyuncu Elit Andaç Çam, bu yıl 75. Berlin Film Festivali’nde sinema dünyasının kalbine yolculuk yaptı. Rol aldığı ve dünya prömiyerini yapan, Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti imzalı Sırdaş (Confidente) filminin gösterimine katılan Çam, başrol oyuncuları Saadet Işıl Aksoy ve Erkan Kolçak Köstendil ile birlikte festival coşkusunu doyasıya yaşadı. Berlinale’nin büyüleyici atmosferinde sektörün önde gelen tanınmış isimleriyle buluşan Çam, Berlin’in sanatsal ruhunu keşfetmeye de zaman ayırdı.