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Beyoğlu’nda Kültürlerarası Sinema Yolculuğu Başladı, 15 Ülkeden 15 Film Tek Perdede Buluşuyor

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Beyoğlu Belediyesi, İstanbul’daki Başkonsolosluklar ile işbirliği yaparak 1. Beyoğlu Film Günleri’ni başlattı. Açılış töreni İBB Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirildi. Törene Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İtalya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente ve Fener Rum Patriği I. Bartholomeos’un yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Açılış konuşmaları ardından etkinliğin ilk gösterimi olan İtalya yapımı Dünyanın En Güzel Günü filmi izleyiciyle buluştu. 27 Şubat’a kadar sürecek olan etkinlik kapsamında 14 farklı ülkenin Başkonsoloslukları ve Kültür Merkezleri tarafından seçilen 14 film ile 1 Türk filmi sinemaseverlerin beğenilerine sunulmuş olacak.

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