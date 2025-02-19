Berlinale Ortak Yapım Marketi’nin En Prestijlisi Dreamgirl: Kaan Müjdeci’nin Yeni Projesine ARTEkino Uluslararası Ödülü

Yönetmen Kaan Müjdeci’nin yeni filmi Dreamgirl, 22. Berlinale Ortak Yapım Marketi’nin en prestijli ödülüne layık görüldü. 27 ülkeden 35 projenin yer aldığı etkinliğe Türkiye’den seçilen tek proje olan Dreamgirl, Alman – Fransız kültür kanalı ARTE tarafından verilen ARTEKino Uluslararası Ödülü’nü kazandı. Sanatsal ve yaratıcı açıdan güçlü projelere verilen ödül, kazanan projeye maddi destek sunarak bağımsız yapımcıların projelerini tamamlamalarına katkı sağlıyor.

Basın Bülteni

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