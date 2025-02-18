Türk Telekom’un Gençlik Markası Selfy, Sinema Keyfi İçin Artısıyla Geldi

Türk Telekom’un gençlik markası Selfy, gençlere, sınırsız sosyal medyalı tarifelerden esnek paketlere, giyimden oyuna, etkinlikten ulaşıma kadar birçok alanda avantajlarla dolu bir dünya sunuyor. ‎‘Her Anın Sponsoru’ söylemiyle gençlerin yanında olan Türk Telefon’un gençlik markası Selfy, fırsatlarla dolu kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Kampanya kapsamında gençler, hafta sonları tek bilet fiyatına iki sinema bileti sahibi olacak. Artısıyla gelen Selfy gençlerin sinema keyfini arttırıp ikiye katlayacak.