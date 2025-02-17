Cengiz Bozkurt’un İlk Kitabı Ben Gülüyor muyum?, İnkılâp Kitabevi İmzasıyla Raflarda

Cengiz Bozkurt’un Ben Gülüyor muyum? adlı kitabı İnkılâp Kitabevi tarafından yayınlandı, okurlarla buluşuyor. Bozkurt, çok yönlü yazılarını ilk kitabında okurun beğenisine sunuyor. Akıcı bir dil ve keyifli bir üslupla kaleme alınan kitap ayrıksı yönüyle de dikkat çekiyor. Bozkurt kitapta, kâh yıllar öncesine gidip geçmişi yad ediyor kâh geleceğe gidip vasiyetini bırakıyor. Çocukluk anılarını da anlatıyor, Londra macerasına da değiniyor. Uzun soluklu oyunculuk kariyeriyse hayatının 40 yılını alıyor. Medya, siyaset, tarih gibi konularda da kendi perspektifini sunan Cengiz Bozkurt, okura başka bir pencereden bakma fırsatı sunuyor. Ben Gülüyor muyum? ciddi konuları kıvrak bir mizahi zekâ ile ele alıyor.