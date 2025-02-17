Kuzgun, 21 Şubat’ta Sinemalarda

Kuzgun filmi ilk fragmanını yayınladı. Merakla beklenen Kuzgun, 21 Şubat’ta vizyona girecek. Oyuncuların makyaj ve kostümleri ile seyircinin ilgisini çekecek olan filmin Yönetmen koltuğunda Serkan Aygören oturuyor. Filmde, kazara küçük kardeşinin ölümüne sebep olan Asım psikolojik sorunlar yaşar, daha sonra kitap yazmaya başlayan Asım kendini herkese kardeşinin ismi ile tanıtır. Kardeşinin ölümünü aklından çıkartamayan Asım hızla seri katil olma yolunda ilerler. Polisin araştırmalarından kaçmasını ve cinayetleri anlatan filmin oyuncu kadrosunda Selahattin Taşdöğen, Buket Çelik, Ferdi Akarnur, Deniz Könülşök, Arda Güler gibi tanınan isimler yer alıyor.

Basın Bülteni

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