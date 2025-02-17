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Sevgililer Günü’nde Vizyona Giren Aşk Sadece Bir An Filminin Oyunculu Gösterimleri Başladı

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Emirhan Çakal ve Nilsu Berfin Aktaş’ın başrollerini paylaştığı, yönetmeniğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği, Aşk Sadece Bir An filminin, 15 Şubat – 02 Mart 2025 tarihleri arasında farklı şehirlerdeki Paribu Cineverse lokasyonlarında oyunculu gösterimler düzenleniyor. Nilsu Berfin Aktaş ve Emirhan Çakal’ın katılımıyla İstanbul’da düzenlenen oyunculu gösterimler, yoğun ilgi gördü. İstanbul’un ardından gösterimler İzmir, Bursa, Eskişehir, Ankara, Mersin, Adana, Diyarbakır, Trabzon, Samsun, Bolu, Sakarya ve İzmit’te izleyicilerle buluşacak.

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