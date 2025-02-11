Yusuf Kurçenli Anlatıyor Kitabı Yayınlandı

Sinemamızın önemli yönetmenlerinden Yusuf Kurçenli kendi sinemasını anlatıyor. Uzun yıllar Yusuf Kurçenli’nin filmlerinde ona asistanlık yapan Yıldız Bakoğlu’nun yazdığı Yusuf Kurçenli Anlatıyor adlı kitapta Kurçenli, Karadenizli ailesini, hayatının dönüm noktalarını, kadınlara bakışını, sinemayla kurduğu felsefi ilişkiyi ve dostluklarını anlatıyor. Literatür Yayınları’ndan çıkan kitapta yönetmen başta Karartma Geceleri, Raziye, Çözülmeler, Gönderilmemiş Mektuplar filmleri olmak üzere bütün filmleri hakkındaki düşüncelerini açık yüreklilikle dile getiriyor. Yusuf Kurçenli, Gramofon Avrat, Karartma Geceleri, Çözülmeler, Karun Hazinesi gibi filmleriyle uluslararası anlamda ses getirdi.

Ercan Özkan – Colin Mounier – Yusuf Kurçenli



Karartma Geceleri



Yıldız Bakoğlu – Yusuf Kurcenli

