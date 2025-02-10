20. Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Platformu Seçkisi Açıklandı

20. Köprüde Buluşmalar’ın Film Geliştirme Platformu bu yıl 15 – 16 – 17 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Film Geliştirme Platformu kapsamında, Türkiye’den uzun metrajlı kurmaca ve belgesel projeler ilk uluslararası sunumlarını gerçekleştirecek ve uluslararası sektör profesyonelleriyle birebir toplantılar yapacak. Bu yıl Film Geliştirme Platformu’na başvuran 101 proje değerlendirildi ve 8 proje platforma seçildi. Platformun bu yılki seçkisinde 5 kurmaca ve 3 belgesel film projesi yer alıyor.

Basın Bülteni

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