29. Türkiye Almanya Film Festivali Jürileri Açıklandı

07 – 16 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 29. Türkiye Almanya Film Festivali’nde, üç uzman jüri ve izleyicilerin oylarıyla toplam 9 ödül verilecek. Bu yılki uzun metraj film jürisinin başında uluslararası üne sahip sinema eleştirmeni Klaus Eder yer alıyor. Jürinin diğer üyeleri ise İzmirli tanınmış yönetmen Caner Alper, İstanbullu yıldız oyuncu Meltem Cumbul, İstanbullu ünlü oyuncu Sema Poyraz ve Nürnbergli Uluslararası İnsan Hakları Film Festivali Direktörü Andrea Kuhn’dan oluşuyor.

Basın Bülteni

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Klaus Eder – Sema Poyraz – Andrea Kuhn –

Meltem Cumbul – Caner Alper



Klaus Ploth – Silvia Tiedtke – Irfan Taufik

