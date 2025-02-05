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2. Sanat Dünyamız Film Günleri 25 – 27 Ocak 2025 Tarihleri Arasında Bir de Buradan Bak Başlığıyla İzleyicilerle Buluştu

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Sanat Dünyamız Dergisi’nin 2024’te 50. yılını kutlamak amacıyla başlattığı Sanat Dünyamız Film Günleri bu yıl ikinci kez 25 – 27 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlendi. Küratörlüğünü sinema yazarı Engin Ertan’ın üstlendiği, seçkide, arşiv materyallerini kullanarak bir anlatı oluşturan kısa ve uzun metraj filmler, videolar bir araya getirildi. Seçkideki filmler ve videolar, arşiv materyalleri aracılığıyla resmi anlatıları ve muktedirlerin hikâyelerini sorunsallaştırırken ve tarihe farklı yerlerden bakmayı öneriyordu. Bu nedenle seçkinin başlığı Bir de Buradan Bak olarak belirlendi. Etkinlikte gösterimlerin yanı sıra yönetmen Andreas Lang, Rêzan Mîr Uğurlu ve Uğur Bayazıt ile gösterim sonrası söyleşi yapıldı.

Ahsen Eroğlu

Andreas Lang – Engin Ertan

Engin Ertan – Uğur Bayazıt

Fisun Yalçınkaya

Fisun Yalçınkaya – Engin Ertan

Fisun Yalçınkaya – Nora Tataryan –
Amira Akbıyıkoğlu – Serdar Kökçeoğlu

Nora Tataryan – Amira Akbıyıkoğlu – Serdar Kökçeoğlu

Rêzan Mîr Uğurlu – Engin Ertan

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