Tam Bir Bilinmez’den İlk Resmi Fragman Yayınlandı

Yönetmenliğini James Mangold’un üstlendiği ve Bob Dylan’ı oyunculuğu ve şarkılarıyla son yılların gözde oyuncusu Timothee Chalamet’nin canlandırdığı Bob Dylan: Tam Bird Bilinmez’in (A Complate Unknown) ilk resmi fragmanı yayına verildi. En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu dahil tam 8 dalda Oscar’a aday gösterilen film, müzik tarihinin en ikonik şarkıcılarından birinin, Bob Dylan’ın yükselişinin etkileyici gerçek hikâyesini anlatıyor. Filmde ayrıca Edward Norton (Pete Seeger), Elle Fanning (Sylvie Russo), Monica Barbaro (Joan Baez), Boyd Holbrook (Johnny Cash) ve Scoot McNairy (Woody Guthrie) gibi tanınmış oyuncular rol alıyor.

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