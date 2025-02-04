44. İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta Desteğiyle Bu Yıl Amansız Yol Filmini Restore Edecek

İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta Grubu Türkiye işbirliğiyle Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarmaya ve bu klasiklerin yeni kopyalarını sinemamıza kazandırmaya devam ediyor. Sinemaseverler bu yıl, Ömer Kavur’un Barış Pirhasan ile birlikte yazdığı senaryodan sinemaya aktardığı, başrollerini Kadir İnanır ile Zuhal Olcay’ın paylaştığı, 1985 yapımı Amansız Yol’u Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek. Ömer Kavur’un, Kerem Şahin’in Çıkmaz Yollar adlı öyküsünden esinlenerek Yeşilçam sinemasında pek sık işlenmeyen yol, suç ve takip temasını ele aldığı Amansız Yol, Almanya’dan dönen tır şoförü Hasan’ın, eski sevgilisi Sabahat ve evlendiği çocukluk arkadaşları Yavuz’la yollarının kesişmesiyle başlar. Hasan, Sabahat ile kızı Ayşe’yi, hem bu hayattan hem de peşlerindeki adamlardan kurtarmak için İstanbul’dan Mardin’e götürmeye karar verir. Ancak Sabahat’ın isteksizliği ve Hasan’la olan geçmişlerinin hesaplaşması, aralarındaki çatışmaları şiddetlendirir.

Basın Bülteni

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