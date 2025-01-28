James Mangold’un yönettiği ve Timothee Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro ile Boyd Holdbrook’un oynadığı Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez (A Complate Unknown), 07 Şubat 2025’de UIP Filmcilik dağıtımıyla Disney Studios Türkiye tarafından vizyona çıkarılıyor.

1961 yılında henüz on dokuz yaşında olan ve henüz tanınmayan Bob Dylan gitarıyla New York’a gelir ve hızlı yükselişiyle müzik ikonlarıyla ilişkiler kurar; bütün dünyada yankı uyandıran çığır açıcı bir performansa imza atar.