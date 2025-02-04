Sinan Güngör’ü Kaybettik

Sinemamızda Kamera Asistanı, Görüntü Yönetmeni Yardımcısı, Kameraman, Görüntü Yönetmeni ve Yönetmen olarak görev yapmış olan Sinan Güngör, 04 Şubat 2025 Salı günü hayatını kaybetti. 08 Mart 1956 tarihinde İstanbul’da doğan Güngör’ün Yönetmenliğini yaptığı filmler arasında Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas, Mutlu Oyuncak Dükkanı, Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey, Mustafa, Görüntü Yönetmenliği yaptığı filmler arasında ise İntiharın El Kitabı, Neşeli Gençlik, İstanbul’da Aşk, Kadife, Ay Büyürken Uyuyamam, Mevsim Çiçek Açtı gibi filmler var. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.