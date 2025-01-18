Yapay Zekâ Şarkısı Fenomen Oldu, Türk Sinema Tarihinde Bir İlk, Bu Şarkı Karantina’da Patladı

Uzun zamandır durgun olan sinema gişelerini hareketlendiren ve yeni yılın en fazla gişe yapan filmi olan Karantina, sinemasever izleyicilerden takdir görmeye devam ediyor. Beyza Alkoç’un en çok satan kitabının aynı adla sinema uyarlaması olan filmin, oyuncu kadrosu, prodüksiyonu ve kitabı sevenlerin beklentisini karşılamasının yanı sıra şimdi de son jenerik müziği ile konuşuluyor. Sinemaseverlerin özlediği gençlik filmi beklentisini karşılayan yapımın sonunda yer alan şarkı, sinema sektörü tarihinde bir ilki yaşatıyor. Gençlik enerjisine uygun ve çağı yakalayan bir davranışla, yapay zekâya yaptırılan filmin arka jenerik müziği ile orijinal bir yeniliğe imza atılmış oldu.

Basın Bülteni

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