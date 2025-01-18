Aslı Bekiroğlu’nun Zombi Makyajı Sosyal Medyada Gündem Oldu, Setin En Güzel Gülen Zombisi

Başarılı oyuncu Aslı Bekiroğlu, Kutsal Damacana 5: Zombi filminde özel yapılan makyajıyla sosyal medyada gündem oldu. Zombi makyajıyla oldukça dikkat çeken Aslı Bekiroğlu’nun fotoğrafları, hayranlarını hem ürküttü hem de büyüledi. Makyaj süreciyle ilgili konuşan Aslı Bekiroğlu: “Yaklaşık bir saat süren makyajdan sonra, sahneyi sadece 15 dakikada çektik. Ancak makyajı çıkarmak tam 45 dakika sürdü. Oyunculuğun en sevdiğim yanlarından biri, bu şekilde farklı karakterlere bürünmek. Set arkadaşlarım beni ‘en güzel gülen zombi’ ilan etti, bu da oyunculuk deneyimimi daha keyifli hale getirdi.” şeklinde konuştu.

Basın Bülteni

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Aslı Bekiroğlu

