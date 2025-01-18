Hasan Demircan’ı Kaybettik

Sinemamıza set teknisyeni, dublör, yapım amiri ve oyuncu olarak emek veren Hasan Demircan, 18 Ocak 2025 Cumartesi günü hayatını kaybetti. Demircan, Eşkıya, Gönül Yarası, Kabadayı ve Av Mevsimi filmlerinde Şener Şen’in dublörü olarak görev yaptı. Dayı, Yüreğimde Yare Var, Acıların Çocuğu, Sultan, Asi Kabadayı, Biri Beni Gözlüyor, Gülbeyaz, Sabah Olmasın, Veda Gecesi adlı filmlerde yapım amiri olarak görev yapan Hasan Demircan’ın oynadığı filmler arasında ise Kara Duvak, Irgat, Sabahın İlk Işıkları, Sevda, Sağ Salim, Pek Yakında adlı filmler var. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.