Tur Rehberi’nden Bol Kahkahalı Fragman

BKM’nin yeni filmi Tur Rehberi seyircilerini kahkaha dolu bir yolculuğa çıkarmaya başladı. Sinemaseverlerin yüzlerini güldüren ve sinemada keyifli vakit geçirmesini sağlayan filmden eğlenceli bir fragman yayına verildi. Rehberlik ettiği ilk gezi turunda başına gelmeyen kalmayan Ercüment’in tur ekibini kontrol altında tutmaya çalışırken başına gelenler komik anlara sebep oluyor. Antalya’nın Tarkan’ı Prens Ercü, Hemşire Beray, Şoför Muharrem ve minik yol arkadaşları İrem ile unutulmayacak bir tura imza atan film her durakta farklı bir macera yaşatıyor. Cem Gelinoğlu ile birlikte Eda Akalın, Engin Türkoğlu ve çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal’ın rol aldığı film sinemalarda.

Basın Bülteni

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