Yönetmen, senarist Hakan Gül, uzun teorik ve protik çalışmalar sonucunda ilk kısa filmi Ben De’yi üretti. Kamera kullanılmadan üretilen film, hayata bir görme engellinin gözünden bakıyor, izleyende tam empati sağlamak için bir filmin görüntülerden oluşma kuralını bile hiçe sayıyor. Film, görme engelli bir adamın (Sadi) günlük yaşamından kısa bir kesiti ele alıyor: Filmde hayatı tamamen onun gözünden görürüz. Sesler üzerinden ilerleyen filmde, sahile yakın bir yerde bastonuyla yürüyen Sadi’nin, sahil kenarındaki bankın yerini sorduğu bir çiftle diyaloglar kurduğunu dinleriz. Bankta oturan ve güneşli havaları sevdiğini söyleyen adamla sohbet eden Sadi, “Ben de” diye ekler.