Bu Kardeşler Çok Güldürecek

Şampiyonlar ligi gibi oyuncu kadrosu, dev prodüksiyonu ve sıcacık hikâyesi ile uzun zamandır beklenen sinema özlemini giderecek olan Aşk ve Yemek, 07 Şubat 2025’ten itibaren tüm Türkiye’de sinema izleyicisi ile buluşacak. Uğur Güneş, Osman Sonant, Bülent Şakrak ve Ceren Taşçı’nın kardeşleri canlandırdığı film, sinemaseverlerin gönlünde taht kuracak. Yönetmenliğini Müge Uğurlar’ın yaptığı film, Türkiye’nin öne çıkan şehirleri arasındaki Tokat’ta çekildi.

Basın Bülteni

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