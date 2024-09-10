Müge Uğurlar’ın yönettiği ve Uğur Güneş, Hande Doğandemir, Hatice Arslan ile Bülent Şakrak’ın oynadığı Aşk ve Yemek, 07 Şubat 2025’de A90 Pictures dağıtımıyla SBS Medya tarafından vizyona çıkarılıyor.

Adanalı bir aile, zorunlu bir yolculuk sırasında Tokat’ta, yıldızlı bir restoranla lezzet savaşına girer. Kebap ustası Derviş ile rakibi Nisan’ın çekişmesi, gençlerin aşkıyla daha da alevlenir.