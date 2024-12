11! Bir Film Hadisesi, 02 – 05 Ocak’ta

Bir Film tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek 11! Bir Film Hadisesi, 02 – 05 Ocak 2025 tarihleri arasında, yılın çok beklenen, vizyon öncesi filmlerini İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir’de seyirciyle buluşturacak. 11! Bir Film Hadisesi gösterimleri İstanbul’da Beyoğlu Atlas 1948, Nişantaşı City’s CineWam, Mecidiyeköy Biletinial Torun Center, Kadıköy Sineması ve CKM Sineması’nda, Ankara’da Kızılay Büyülüfener ve Bahçelievler Büyülüfener’de, İzmir’de Karaca Sineması ve İstinye Park Cine Renk ve Eskişehir’de Cinetime Özdilek’te yapılacak.

Babygirl

Berlin Üzerindeki Gökyüzü (Der Himmel Über Berlin)

Böyle Küçük Şeyler (Small Things Like These

Bu Sırada, Dünya’da (Meanwhile On Earth)

En Değerli Hediye (The Most Precious of Cargoes)

Hazine (Treasure)

Kutsal İncirin Tohumu (The Seed of the Sacred Fig)

Lee

Maria

Saklı Krallık (Kensuke’s Kingdom

Vahşiler (Savages)