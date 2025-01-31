11! Bir Film Hadisesi Geri Dönüyor

Bir Film tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 11! Bir Film Hadisesi, bu kez listesine eklediği yeni şehirlerle, 31 Ocak 2024 – 02 Şubat 2025 tarihleri arasında Adana, Antalya, Balıkesir, Bodrum, Bursa, Çanakkale, Çorlu, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Kocaeli, Mersin ve Samsun sinemalarında seyircisine geri dönüyor. Seçkide yer alan bazı filmler, yalnızca bu özel etkinlik kapsamında gösterilecek. 11! Bir Film Hadisesi biletleri paribucineverse.com, biletiva.com ve biletinial.com üzerinden ve sinema gişelerinden edinilebilir.

Armand

Berlin üzerindeki Gökyüzü (Der Himmel Über Berlin)

Böyle Küçük Şeyler (Small Things Like These)

Bu Sırada, Dünya’da (Meanwhile On Earth)

Gecenin Kıyısı

Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri

Lee

Konsey

Limanov

Marcello Mio

Maria