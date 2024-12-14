Karantina’da Geri Sayım Başladı, Beklenen Fragman Yayında

Sinema izleyicisinin merakla beklediği Karantina filminin fragmanı sinema izleyicisi ile buluştu. Filmin hesapları yorum yağmuruna tutuldu. Beğeni ile karşılanan filmin afişi ve fragmanı “Beklediğimize değdi”, “Fragmanı böyleyse film kim bilir nasıldır?”, “10 Ocak’ı iple çekiyorum”un yanı sıra daha fazla olumlu yorum ile karşılandı. Filmin ilk fragmanını sinemalarda gösterildiğinde, filmden kısa sahneleri izlemek için sinemaseverlerin bilet aldıkları görülmüştü. Beyza Alkoç’un kitabının sinema uyarlamasında Demirhan Demircioğlu, Meltem Akçöl, Onur Bay ve Taha Baran Özbek’ten oluşan “Mahşerin dört atlısı” ile İlker Aksum ve Deniz Uğur rol alıyor.

Basın Bülteni

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