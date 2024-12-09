Çakallarla Dans 7 Gişeye Bereket Getirdi

Murat Şeker’in yönetmenliğini yaptığı Çakallarla Dans 7 yerli sinemaya nefes aldırdı. sinema tarihimizin en uzun soluklu serilerinden biri olan ve 2010 yapımı ilk filmden bu yana gişe rekorlarına imza atan Çakallarla Dans, yedinci filmi ile geçtiğimiz Cuma günü vizyona girdi. Hafta sonunda toplam 173.851 seyirci tarafından izlenilen film gişeye bereket getirdi. Şubat ayından beri tüm hafta sonu seyircisi açısından en yüksek rakama ulaşılan hafta sonunda 11 ay sonra sinemaların yüzü güldü. Çakallarla Dans 7 seyircilere neşeli anlar yaşatırken sinemaların da destekçisi oldu. Hafta sonunda tüm sinemalarda uzunca bir aradan sonra toplamda 500.000 seyirci baremi aşıldı.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.