Murat Pay’ın yönettiği ve Hüseyin Soysalan, Birhan Tut, Kübra Tüzgün ile Mehmet Beyazıt Uzgaş’ın oynadığı Hep Otuz Üç Yaşında, 13 Aralık 2024’de A90 Pictures dağıtımıyla Fikrigün Film – Film Code Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Hep Otuz Üç Yaşında, İslam kültür ve medeniyetin 15 asırlık serüvenine ilişkin İslâm coğrafyasında telif edilmiş ve tamamlanmış ilk ansiklopediyi konu ediniyor. Hikâye iki kurmaca karakter Niyaz ve Ekmel üzerinden anlatılıyor. Niyaz, İlahiyat Fakültesi’ni yeni bitirmiş genç bir akademisyen, Ekmel, üniversitede altmışlı yaşlarda bir hocadır. Yolları Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde kesişir.