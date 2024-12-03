Çakallarla Dans 7 Fragmanı 20 Milyondan Fazla İzlendi

Murat Şeker’in yönettiği Çakallarla Dans 7 Cuma günü vizyona girmeden önce sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Çakallarla Dans’ın 7. filminin fragmanı 20 milyondan fazla kez izlendi. Sinemalara neşe getirecek olan film Cuma günü itibariyle gösterime giriyor. Dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenecek olan Çakallar’ın ekibi ‘Dişi Çakallar’ın eklenmesiyle genişliyor. Çakallarla Dans 7 içinden çıkılması zor fakat eğlenceli yeni macerasıyla sinema salonlarına imzasını atacak. Filmin oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Hakan Bilgin ve Ceyhun Yılmaz yer alıyor.

Basın Bülteni

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