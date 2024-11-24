6. Rotary Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması’na Geri Sayım Başladı

Bu yıl Rotary Sihri sloganıyla yola çıkan Karaköy Rotary Kulübü’nün düzenlediği 6. Rotary Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması’nın bu seneki konusu Barış ve Vefa olarak belirlendi. “Barış” ve “Vefa” kavramları, tarihi süreç içinde insanoğlunun yaşamını güzelleştiren ve anlam katan insan aklının, tecrübesinin ve vicdanının ürettiği birbirini tamamlayan temel değerler. Bu değerlerden yola çıkarak hazırlanan 30 dakikayı geçmeyen kısa filmler için son başvuru tarihi 28 Şubat 2025. Ödül töreni 09 Nisan 2025 tarihinde saat 19:00’da Pera Müzesi’nde gerçekleştirilecek olan yarışmada birinciye 50 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye ise 20 bin TL para ödülü verilecek.

Basın Bülteni

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