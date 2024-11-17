Rotary Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması 2025

Rotary Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması’nın 2025 yılı konusu, Barış ve Vefa olarak belirlendi. Günümüzde barışa olan ihtiyaç her günden fazla artmış bulunuyor. Festival konusu belirlenirken çıkarlar için her türlü ahlaki değerin çürütüldüğü insani ilişkilere de vurgu yapılması düşünüldü. Amaç, “Barış ve Vefa” kavramlarına dikkat çekmek ve değerler düzeyinde sanatsal bir etkinlik yoluyla farkındalıkları arttırmak olarak belirlendi. Ödül ve gala töreninin 09 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan kısa film yarışmasına son film gönderim tarihi 28 Şubat 2025 olarak belirlendi. Katılım koşulları ve başvuru formu yarışmanın resmi web sitesinden indirilebiliyor.