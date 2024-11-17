Fahrinayt, 29 Kasım’da Sinemalarda

Bilal Çatalçekiç’in hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği komedi filmi Fahrinayt, 29 Kasım 2024 Cuma günü StageOrg dağıtımı ile sinemalarımızda seyirciyle buluşacak. Sakarlık üstüne sakarlık yapmakta olan Fahri’nin başına açtığı işler, izleyenleri çok güldürecek. Senaryosunu Mehmet Emin Yıldırım’ın yazdığı ve ve aynı zamanda Mey Film Film Prodüksiyon ile yapımcılığını da üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Bilal Çatalçekiç’in yanı sıra Çetin Altay, Melissa Özge Yıldırımer, Açelya Elmas, Dost Elver, Burak Alkaş, Birgül Ulusoy, Cem Cücenoğlu, Mansur Ark, Ferdi Akarnur ve Mertkan Arat gibi tanınan ve sevilen oyuncular yer alıyor.

Basın Bülteni

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