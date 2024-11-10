Bilal Çatalçekiç’in yönettiği ve Bilal Çatalçekiç, Çetin Altay, Melissa Özge Yıldırımer ile Açelya Elmas’ın oynadığı Fahrinayt, 29 Kasım 2024’de StageOrg dağıtımıyla Mey Film Prodüksiyon tarafından vizyona çıkarılıyor.

Fahri, sofistike konularda bilgisi yüksek, dürüst ve sempatik bir adamdır. Ancak bazen kendinden safça hareketler yapmaktadır. Fahri ilkokuldan beri Leyla’ya âşıktır. Son işinden de kovulup icraya düştüğünde, Leyla onu kendi çalıştığı inşaat firmasında işe aldırır. Fahri, patronu Kâmil’in gözüne girebilmek için ona Mansur Ark’ın sahne alacağı bir doğum günü partisi düzenler. Ancak aksilikler peşini bırakmayacak, başına bir sürü bela açacaktır.