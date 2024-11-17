İzmir’in 25 Yıllık Kısa Film Maratonu Sona Erdi

İzmir Kısa Film Festivali, görkemli ödül töreni ile son buldu. Festivalde 4 farklı yarışmalı bölümde toplam 16 ödül dağıtıldı. Festivalin proje geliştirme platformu olan İzmir Film Lab bölümünde ise birçok proje sektörün önde gelen firmaları tarafından desteklendi. Fransız Kültür Merkezi, Çatı Bostanlı, Karaca Sineması ve Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi salonlarında yapılan gösterimler ile 10 bine yakın sinemasever kısa filmler ve yönetmenleri ile buluşmuş oldular.

Basın Bülteni

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İzmir Film Lab

Serpil Altın Film Sürdürülebilir Film Yapım Danışmanlığı ve Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü

Ev Seni Acıtan Yerdir (Atakan Yılmaz, Ceren Taşçı)

Sucuk Olmak (Volkan Durmuş, Onur Kemal Karakuş)

Yapım Destek Ödülü The TamTam, Rollart Film

Mustafa Jones (Yiğit Erkol, Evrim İnci)

Son Zamanlarda Hep Yanlış (Ahmet Arslan, Ekrem Ayhan Çakay)

İzmirli Projeler

Mansiyon Ödülü: Bir Pazar Akşamında Nergis Kokusu (Çağıl Saydam, Hazal Bayar, Tuncer Mert)

Mansiyon Ödülü: Motivasyon (Mustafa Gönülver, Sezer Koç)

1.lik Ödülü: Sucuk Olmak (Volkan Durmuş, Onur Kemal Karakuş)

Ulusal Projeler

Mansiyon Ödülü: Seçim Günü (Deniz Cengiz)

1.lik Ödülü: Ölüm Bizi Ayırana Dek (Deniz Koloş, Onur Güler)

Uluslararası Kurmaca Film Kategorisi

En İyi 3. Film Ödülü: 154 (Andrea Sbarbaro, Riccardo Copreni)

En İyi 2. Film Ödülü: Street Light (Romain Dumont)

En İyi Film Ödülü: Crust (Jens Kevin Georg)

Ulusal Animasyon Film Kategorisi

Mansiyon Ödülü: Echo (Mehveş Topçuoğlu)

En İyi Animasyon Film Ödülü: Cut from the Dead (Elif Dönmez, Deniz Koçyiğit)

Ulusal Belgesel Kategorisi

Mansiyon Ödülü: Ufku & Ülviye (Erkan Tahhuşoğlu)

En İyi Belgesel Ödülü: İyi Ölüm (Hasan Ete)

Ulusal Kurmaca Film Kategorisi

En İyi film Ödülü: Neredeyse Kesinlikle Yanlış (Cansu Bayar)

En İyi ikinci film Ödülü: Dilan Hakkında Konuşmalıyız (Umut Şilan Oğurlu)

En İyi üçüncü film Ödülü: Mükemmel (Ece Dizdar)

En İyi yönetmen Ödülü: Eksi Bir (Ömer Ferhat Özmen)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Neredeyse Kesinlikle Yanlış (Barış Özbiçer)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Eksi Bir (Hülya Karakaş)

En İyi Kurgu Ödülü: Dilan Hakkında Konuşmalıyız (Doruk Kaya)

En İyi Senaryo Ödülü: Mori (Yakup Tekintangaç)

En İyi Oyuncu Ödülü: Neredeyse Kesinlikle Yanlış (Rahaf Armanazi)