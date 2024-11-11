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Ankara Film Festivali’nde Kısa ve Belgesel Yarışma Heyecanı Yaşandı

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07 Kasım’da başlayan 35. Ankara Film Festivali’nin ilk üç gününde, kısa ve belgesel filmlerin yarışma heyecanı yaşandı. İki seçki halinde gösterilen Ulusal Kısa Film Yarışması filmleri, ekip katılımlı gösterimlerle Ankaralı izleyiciyle buluştu. Gösterimlerin ardından yapılan söyleşide, yaratıcıları filmlerinin çıkış hikâyesini anlattı. Tavuk Suyuna Çorba’nın yönetmeni Deniz Büyükkırlı, “Tavuk Suyuna Çorbalar diye kitaplar vardı ben küçükken…” diyerek filmini anlattı.

Domates, Biber, Depresyon Ekibi

Aç Açına Ekibi

Dilan Hakkında Konuşmalıyız Ekibi

Hayaller, Umutlar ve Dönen Yunuslar Ekibi

Shaid Ekibi
Nima Nazarinia – Baharak Abdolifard

Kısa Film Yarışması Gösterimi

Kısa Film Yarışması Gösterimi

Kısa Film Yarışması Gösterimi

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