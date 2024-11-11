Ankara Film Festivali’nde Kısa ve Belgesel Yarışma Heyecanı Yaşandı

07 Kasım’da başlayan 35. Ankara Film Festivali’nin ilk üç gününde, kısa ve belgesel filmlerin yarışma heyecanı yaşandı. İki seçki halinde gösterilen Ulusal Kısa Film Yarışması filmleri, ekip katılımlı gösterimlerle Ankaralı izleyiciyle buluştu. Gösterimlerin ardından yapılan söyleşide, yaratıcıları filmlerinin çıkış hikâyesini anlattı. Tavuk Suyuna Çorba’nın yönetmeni Deniz Büyükkırlı, “Tavuk Suyuna Çorbalar diye kitaplar vardı ben küçükken…” diyerek filmini anlattı.
- Basın Bülteni
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Domates, Biber, Depresyon Ekibi
Dilan Hakkında Konuşmalıyız Ekibi
Hayaller, Umutlar ve Dönen Yunuslar Ekibi
Shaid Ekibi
Nima Nazarinia – Baharak Abdolifard