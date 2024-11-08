Ankara Film Festivali’nden 35. Yaşa Merhaba

Ankara Film Festivali, dün akşam gerçekleşen açılış töreni ile 35. yaşına merhaba dedi. Önceki gün kaybettiğimiz festival başkanı İnci Demirkol’un hatırasının hakim olduğu geceye, onur ödüllerinin bu yılki sahipleri olan Müjdat Gezen, Şefika Kutluer, Selda Taşkın, Kurtuluş Özyazıcı ve Berkay Ateş’in yanı sıra Thomas Hans Ossowski, Menderes Samancılar, Tamer Karadağlı, Ece Yüksel, Melikşah Altuntaş gibi sinema, siyaset ve sanat dünyasından isimler katıldı.
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Faruk Bildirici – Müjdat Gezen – Selçuk Candansayar
Hüseyin Can Güner (Çankaya Belediye Başkanı) – Berkay Ateş
Menderes Samancılar – Kurtuluş Özyazıcı