Ankara Film Festivali’nden 35. Yaşa Merhaba

Ankara Film Festivali, dün akşam gerçekleşen açılış töreni ile 35. yaşına merhaba dedi. Önceki gün kaybettiğimiz festival başkanı İnci Demirkol’un hatırasının hakim olduğu geceye, onur ödüllerinin bu yılki sahipleri olan Müjdat Gezen, Şefika Kutluer, Selda Taşkın, Kurtuluş Özyazıcı ve Berkay Ateş’in yanı sıra Thomas Hans Ossowski, Menderes Samancılar, Tamer Karadağlı, Ece Yüksel, Melikşah Altuntaş gibi sinema, siyaset ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Basın Bülteni

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Berkay Ateş



Faruk Bildirici – Müjdat Gezen – Selçuk Candansayar



Hüseyin Can Güner (Çankaya Belediye Başkanı) – Berkay Ateş



Kurtuluş Özyazıcı



Menderes Samancılar – Kurtuluş Özyazıcı



Selda Taşkın



Şefika Kutluer – Nihat Değirmenci

