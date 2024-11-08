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Ankara Film Festivali’nden 35. Yaşa Merhaba

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Ankara Film Festivali, dün akşam gerçekleşen açılış töreni ile 35. yaşına merhaba dedi. Önceki gün kaybettiğimiz festival başkanı İnci Demirkol’un hatırasının hakim olduğu geceye, onur ödüllerinin bu yılki sahipleri olan Müjdat Gezen, Şefika Kutluer, Selda Taşkın, Kurtuluş Özyazıcı ve Berkay Ateş’in yanı sıra Thomas Hans Ossowski, Menderes Samancılar, Tamer Karadağlı, Ece Yüksel, Melikşah Altuntaş gibi sinema, siyaset ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Berkay Ateş

Faruk Bildirici – Müjdat Gezen – Selçuk Candansayar

Hüseyin Can Güner (Çankaya Belediye Başkanı) – Berkay Ateş

Kurtuluş Özyazıcı

Menderes Samancılar – Kurtuluş Özyazıcı

Selda Taşkın

Şefika Kutluer – Nihat Değirmenci

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