Can Kızıltuğ’dan Günümüz İlişkilerine Eleştiri

Son dönemin parlayan yıldızlarından Can Kızıltuğ, başrolünde yer aldığı 0000 Kilometre filminin basın toplantısında samimi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kızıltuğ, filmde hayat verdiği Kuzey’in güçlü duruşunu vurguladı: “Kuzey, hepimizin hayatında görmek isteyeceği güzel bir karakter. Günümüzde her şeyin sağa sola kaydırarak tüketildiği bir dönemde, çabanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir rol. Hikâyeye 5 – 0 yenik başlamasına rağmen, sevdiğine sıkı sıkıya tutunması gerçekten takdire şayan bir özellik. Kuzey’le en çok özdeşleştiğim nokta da bu, o çaba.”

Basın Bülteni

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