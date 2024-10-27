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Can Kızıltuğ’dan Günümüz İlişkilerine Eleştiri

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Son dönemin parlayan yıldızlarından Can Kızıltuğ, başrolünde yer aldığı 0000 Kilometre filminin basın toplantısında samimi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kızıltuğ, filmde hayat verdiği Kuzey’in güçlü duruşunu vurguladı: “Kuzey, hepimizin hayatında görmek isteyeceği güzel bir karakter. Günümüzde her şeyin sağa sola kaydırarak tüketildiği bir dönemde, çabanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir rol. Hikâyeye 5 – 0 yenik başlamasına rağmen, sevdiğine sıkı sıkıya tutunması gerçekten takdire şayan bir özellik. Kuzey’le en çok özdeşleştiğim nokta da bu, o çaba.”

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