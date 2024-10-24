0000 Kilometre’de Geri Sayım Başladı

Başrollerinde Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak’ın rol aldığı 0000 Kilometre filminin vizyon tarihi için geri sayım başladı. Önceki gün düzenlenen basın toplantısında film ekibi soruları cevaplandırdı. Geçtiğimiz yılın en çok gişe yapan filmleri arasında yer alan 3391 Kilometre filminin devamı niteliğindeki film, bu sezonun heyecanla beklenen filmlerinden. Basın toplantısına oyuncular, yapımcılar ve yönetmenin katıldığı film 01 Kasım Cuma günü gösterime giriyor.

Basın Bülteni

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