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Filmin Ankara Galasında Alkış Kıyamet Koptu: Bir Cumhuriyet Şarkısı’na Başkentte Yoğun İlgi

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Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin Ankara galası geçtiğimiz akşam (22 Ekim) filmin çekimlerinin de yapıldığı Ankara Resim Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu’nda gerçekleşti. İlk Türk operası 1934 yılında Ankara Resim Heykel Müzesi’nde sahneye konulmuştu. Filmin galası için opera 90 yıl sonra evine döndü. Galada Ankara seyircisi ile buluşan oyuncular Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Şifanur Gül ve yönetmen Yağız Alp Akaydın sevgi ve coşkuyla karşılandı.

Tan Sağtürk

Ertan Saban – Şifanur Gül – Ahmet Rıfat Şungar –
Yağız Alp Akaydın – Burak Bilgiçlik

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