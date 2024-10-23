Bir Cumhuriyet Şarkısı Filminin Biletleri Ön Satışta, Biletlere Yoğun İlgi

25 Ekim’de sadece sinemalarda izleyici ile buluşacak olan Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin vizyonuna sayılı günler kalmışken ön satışa açılan biletler yoğun ilgi gördü. Filmin teaser ve fragmanı yayınlanır yayınlanmaz tüm platformlarda milyonlarca kez izlenmişti. Bir Cumhuriyet Şarkısı, 1930’lu yılların Türkiye’sinde, bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın bir ülkede sanatla nasıl devrim yaptığının nefes kesen hikâyesini beyazperdeye getiriyor.

Basın Bülteni

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